09.05.2020 (12:33)

Российские вертолеты Ми-8 пролетели над расположением 201-й военной базы в Таджикистане

В Таджикистане российские вертолеты Ми-8 выполнили демонстрационный пролет над территорией 201-й военной базы в честь 75-ти летия Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие два многофункциональных вертолета из состава авиагруппы военной базы. Экипажи выполнили взлет с аэродрома Гиссар и пролет над строевым плацем российского соединения на высоте 70 метров со скоростью 120 км/ч.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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