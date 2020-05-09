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09.05.2020 (12:19)

Театрализованная мобильная реконструкция событий Великой Отечественной войны впервые состоялась в Екатеринбурге

Театрализованная выставка-реконструкция исторических событий времен Великой Отечественной войны впервые состоялась в Екатеринбурге в День Победы, 9 мая.

Выставка под названием «Фронтовой путь от 1941-го до Победы» проводится по инициативе командования ЦВО. Колонна проехала по центральным улицам Екатеринбурга, в ее составе - 11 военных грузовиков с платформами-баннерами с изображением основных этапов Великой Отечественной войны: битва под Москвой, оборона Ленинграда и Севастополя, Сталинградское сражение, взятие Берлина.

Помимо тематических баннеров на платформах воссоздана историческая обстановка, соответствующая периоду времени. Также в статическом показе на платформе участвуют скульптурные группы в исполнении артистов ансамбля песни и пляски ЦВО в одежде времен Великой Отечественной войны: пилотках, шапках-ушанках, ватниках и брюках галифе. Каждый артист изображает собирательный образ героя-фронтовика: девушку-радистку и зенитчицу, партизана, матроса, политрука, поднимающего батальон в атаку и лыжника в маскхалатах.

"Корень этой идеи в первомайских демонстрациях, в передвижных выставках, но сходство только в формате колонны. В остальном мы используем совершенно новые методы и получаем мобильное театрализованное представление, с одной стороны получается очень компактно, потому что каждая машина рассказывает об отдельном эпизоде, событии войны, о городе герое. В то же время нам удалось наполнить каждый из кусочков содержанием и принести в город дух праздника", - рассказал художественный руководитель ансамбля песни и пляски Центрального военного округа Антон Шолохов.

Машины двигались со скоростью не более 10 километров в час на минимальной дистанции, тем самым создавая непрерывную картину войны: от 22 июня 1941 до 9 мая 1945 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Праздники , 9 мая , Великая Отечественная война (ВОВ)
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