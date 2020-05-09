09.05.2020 (12:36)

В Калининграде состоялся воздушный парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня в Калининграде состоялся воздушный парад, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В небе над центром столицы Янтарного края в едином воздушном строю пролетели 20 самолетов и вертолетов: истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, военно-транспортные самолеты Ан-26, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.

Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна. Авиация взлетела сразу с трех аэродромов Калининградской области – Чкаловска под Калининградом, Черняховска и с военного аэродрома в поселке Донское.

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