09.05.2020 (12:10)
Главком ВМФ России возложил венок и «Свечу Памяти» на воду в память о защитниках Ленинграда и Кронштадта
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сегодня совершил выход из Кронштадта в море для отдания почестей и возложения венка на воду на траверзе маяка Толбухин в Финском заливе и на Кронштадтском рейде в память о защитниках Ленинграда и Кронштадта в годы Великой Отечественной войны.
Перед выходом из Кронштадта главком ВМФ обошел на катере корабли Ленинградской военно-морской базы, на которых были торжественно построены экипажи и подняты флаги расцвечивания. В координатах отдания почестей с борта катера адмирал Евменов и члены Военного совета ВМФ возложили венок и цветы на воду. В ходе церемонии на борту патрульного катера «Раптор» прозвучали три залпа из стрелкового оружия салютного расчета.
Также главком ВМФ и участники церемонии возложили на воду «Свечу Памяти», закрепленную на специальном венке.
Как сообщил Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов в ходе церемонии на борту катера: «На меридиане у маяка Толбухин российские боевые корабли неизменно отдают дань Памяти Защитникам нашего Отечества. Сегодня здесь, возлагая венок и цветы на соленые воды Балтики, мы еще раз свидетельствуем своё восхищение мужеством и героизмом тех, кто отдал жизнь, сражаясь с фашизмом. Военные моряки свято чтут память о военном поколении. Я уверен, что и море умеет помнить».
Маяк Толбухин установлен на искусственном каменном островке у западной оконечности отмели, простирающейся к западу от острова Котлин, иногда называемой Котлинской косой. Он обеспечивает плавание кораблей и судов по Кронштадтскому фарватеру и служит для предупреждения о Северной, Западной и Южной Толбухинских банках. Маяк находится в расстоянии 2,8 мили (5,2 км) от западной оконечности острова Котлин.