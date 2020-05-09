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09.05.2020 (11:59)

Военнослужащие Балтийского флота возложили венки к памятнику 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде

Сегодня в Калининграде у мемориала 1200-м воинам-гвардейцам состоялось торжественное возложение венков и цветов, посвященное Дню Победы. В мероприятии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, военнослужащие гарнизона, представители силовых ведомств Калининградской области.

Военнослужащие Калининградского гарнизона возложили венки к подножью мемориала, присутствующие почтили минутой молчания память солдат и офицеров.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановке в стране, в церемонии приняло участие минимальное количество военнослужащих Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Праздники , Торжественные церемонии , 9 мая
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