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09.05.2020 (04:28)

Вторая колонна с военнослужащими и техникой сводного отряда Минобороны России в Италии отправилась на аэродром для убытия в Россию

Вторая колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в г. Бергамо на аэродром «Виллафранка» г. Вероны.

На аэродроме будет осуществлена погрузка личного состава и техники в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России для убытия на Родину.

9 мая с.г. планируется совершить два самолёторейса и доставить в Россию 14 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Международная деятельность , ВКС , COVID-19
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