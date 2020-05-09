09.05.2020 (11:41)

В Южно-Сахалинске состоялось возложение венков и цветов, посвященное войнам Великой Отечественной войны

9 мая, в День Великой Победы, военнослужащие воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на острове Сахалин, приняли участие в возложении венков и цветов на мемориале воинам-освободителям на площади Славы в Южно-Сахалинске. Торжественное мероприятие приурочено к 75-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Началось мероприятие с минуты молчания в память всех погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, а также всех ветеранов, кто не дожил до сегодняшнего дня. Отдать дань уважения погибшим в годы Великой Отечественной войны пришли генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков, офицеры армейского корпуса ВВО, представители законодательной и исполнительной власти, руководители других силовых структур, духовенство.

Завершил официальную часть демонстрационный полет истребительной авиации Восточного военного округа. В небе над Южно-Сахалинском прошли новейшие истребители поколения 4++ Су-35С.

Кроме того, командир армейского корпуса ВВО генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков вместе с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко посетили на дому трех ветеранов ВОВ, в частности Пушкареву Декабрину Михайловну, Сандлера Николая Николаевича, Милосердову Екатерину Васильевну. Для каждого из ветеранов во дворе был устроен мини-парад и концерт.

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