09.05.2020 (11:37)
Командующий общевойсковым объединением ВВО в Забайкалье поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 75-летием Победы
Командующий общевойсковым объединением Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, генерал-майор Роман Бердников лично поздравил ветерана в Чите.
От имени Военного совета и себя лично Роман Бердников поздравил Анисифора Васильевича Зыкова с Днем Великой Победы. Также он поблагодарил ветерана за силу духа и мужества, за то, что он верой и правдой служил на благо Родины. Пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
Также Анисифору Васильевичу, были вручены памятные подарки в ознаменование празднования 75-летия Великой Победы.
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