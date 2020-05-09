09.05.2020 (11:34)

Впервые в День Победы над городами Амурской области состоялся воздушный показ авиации ВВО

Над городами Благовещенск и Белогорск Амурской области состоялся пролет многоцелевых сверхманёвренных истребителей Су-35С Восточного военного округа. Показ авиационной техники в амурских городах в честь празднования Дня Победы был показан впервые.

Для воздушной части Парада было задействовано четыре новейших истребителя Су-35С авиационной воинской части, дислоцированной в Хабаровском крае. Экипажи преодолели более 700 километров для демонстрации мощи и красоты истребительной авиации. Высота пролета составила около 400 метров на скорости 500 км/ч.

Возглавил боевой порядок авиационной группы подполковник Павел Белозёров, летчик первого класса имеющий налет около 1000 часов. Дед офицера воевал на Ленинградском фронте, перевозил продовольствие в блокадный город через опаснейшую «Дорогу жизни». Ветеран имеет награжден боевыми наградами, в том числе «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».

Справочно:

Су-35С — одноместный сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двумя двигателями «117С» с управляемым вектором тяги, бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Он предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных (надводных) целей широкой номенклатурой управляемого вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» с использованием в первую очередь высокоточных систем поражения.

Этот самолет по ряду характеристик превосходит истребитель Су-27 и имеет усовершенствованный планер с усиленной конструкцией, что позволяет добиться существенного увеличения ресурса самолета (30 лет эксплуатации). В планере реализована технология малой радиолокационной заметности.

Самолет оснащен двумя подвесными топливными баками и системой дозаправки топливом в воздухе. Запас топлива — 11500 кг.

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