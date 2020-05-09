09.05.2020 (01:02)
На АПЛ «Кузбасс» прошла торжественная церемония поднятия флага ВМФ
В соединении охраны водного района войск и сил на северо-востоке России и подводных Сил Тихоокеанского флота на атомной подводной лодке «Кузбасс» прошла торжественная церемония подъёма Военно-Морского флага России и флага расцвечивания.
Мероприятие было приурочено к 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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