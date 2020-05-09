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09.05.2020 (01:02)

На АПЛ «Кузбасс» прошла торжественная церемония поднятия флага ВМФ

В соединении охраны водного района войск и сил на северо-востоке России и подводных Сил Тихоокеанского флота на атомной подводной лодке «Кузбасс» прошла торжественная церемония подъёма Военно-Морского флага России и флага расцвечивания.

Мероприятие было приурочено к 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Подводные силы , Восточный военный округ , Торжественные церемонии , 9 мая
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