09.05.2020 (11:01)

Офицеры и курсанты ДВОКУ провели памятные мероприятия у мест воинской славы Благовещенского гарнизона



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Офицеры и курсанты ДВОКУ провели памятные мероприятия у мест воинской славы Благовещенского гарнизона

В День Победы офицеры и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского провели ритуалы отдания воинских почестей у мест воинской славы Благовещенского гарнизона.

В столице Приамурья памятное мероприятие состоялось на площади Победы. Почетный караул училища возложил венок к подножью памятника воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Начальник училища генерал-майор Владимир Грызлов, офицеры и другие участники мероприятия под звуки холостых выстрелов почтили павших воинов минутой молчания.

Вместе с офицерами ДВОКУ, цветы к памятнику Советскому солдату возложили курсанты-иностранцы, обучающиеся в училище и представляющие около 20 государств. Все они ежегодно принимают участие во всех мероприятиях празднования Великой Победы.

Накануне курсанты облагородили около 20 мест воинской славы и воинских захоронений. Облагорожены памятники в посёлке Зазейский и в селе Ивановка, ряд памятников в городе Благовещенске и на территории бывших пионерских лагерей на берегу реки Зея.

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