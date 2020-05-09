09.05.2020 (10:42)

Праздничные мероприятия ко Дню 75-летия Победы состоялись в армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в Хабаровске

Праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в Хабаровске.

В Хабаровске военнослужащие объединения во главе с командующим армии ВВС и ПВО генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко отдали воинские почести погибшим в войне лётчикам, возложив живые цветы и венки к пьедесталу памятника самолёту Су-7Б, и почтили память погибших минутой молчания.

Присутствующий на праздничных мероприятиях начальник штаба – первый заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Евгений Никифоров поздравил личный состав объединения с праздником и наградил государственными наградами и грамотами отличившихся офицеров.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице