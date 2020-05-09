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09.05.2020 (10:24)

В гарнизонах Амурского объединения ВВО прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы

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В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В частях проведены митинги с торжественным прохождением подразделений в честь Великой Победы. У памятников и других мест воинской славы проведены ритуалы с отданием воинских почестей. Все мероприятия проведены с соблюдением необходимых санитарных мер.

После обеда состоялись поздравления ветеранов с привлечением воинских творческих коллективов и гарнизонных оркестров, которые исполнили песни и музыкальные композиции во дворах домов проживания участников войны.

В 22:00 по местному времени небо Белогорска разукрасят 30 залпов салюта. Для салюта будет привлечена недавно поступивший автоматизированный комплекс 2А85. В Белогорске дислоцируется штаб общевойсковой армии ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , 9 мая , Памятники
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