09.05.2020 (10:35)

На Черноморском флоте к 75-летию Победы подготовили видеоэкскурсии по боевым кораблям

На Черноморском флоте (ЧФ) к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне были подготовлены видеоэкскурсии по кораблям флота, доступные для просмотра жителям Севастополя и всей России на экранах своих телевизоров в домашней обстановке.

Решение о записи виртуальных экскурсий было принято командованием Черноморского флота в связи действующими противоэпидемическими ограничениями в регионе. Традиционные экскурсии на День победы для жителей и гостей Севастополя были отменены, но военнослужащие ЧФ нашли выход из сложившейся ситуации.

Коллектив телестудии Черноморского флота проделал трудоёмкую работу, записав и смонтировав видео, записанное на кораблях ЧФ, в том числе на фрегате «Адмирал Макаров», малом ракетном корабле «Вышний Волочок», большом десантном корабле «Цезарь Куников» и ракетном корабле на воздушной подушке «Самум».

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