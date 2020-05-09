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09.05.2020 (10:13)

Российские военнослужащие в Таджикистане возложили цветы к мемориалу Героев 201-й военной базы

Российские военнослужащие в Таджикистане возложили цветы к мемориальному комплексу Славы Героев Советского Союза и Российской Федерации 201-й военной базы в честь празднования Дня Победы.

На торжественно-траурной церемонии командир военной базы полковник Сергей Горячев вместе с офицерами управления и военнослужащими роты почетного караула минутой молчания почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Таджикистан , Великая Отечественная война (ВОВ) , Центральный военный округ , Праздники , Торжественные церемонии , 9 мая
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