09.05.2020 (10:13)
Российские военнослужащие в Таджикистане возложили цветы к мемориалу Героев 201-й военной базы
Российские военнослужащие в Таджикистане возложили цветы к мемориальному комплексу Славы Героев Советского Союза и Российской Федерации 201-й военной базы в честь празднования Дня Победы.
На торжественно-траурной церемонии командир военной базы полковник Сергей Горячев вместе с офицерами управления и военнослужащими роты почетного караула минутой молчания почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
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Метки:
Таджикистан , Великая Отечественная война (ВОВ) , Центральный военный округ , Праздники , Торжественные церемонии , 9 мая