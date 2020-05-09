09.05.2020 (10:13)

Российские военнослужащие в Таджикистане возложили цветы к мемориалу Героев 201-й военной базы

Российские военнослужащие в Таджикистане возложили цветы к мемориальному комплексу Славы Героев Советского Союза и Российской Федерации 201-й военной базы в честь празднования Дня Победы.

На торжественно-траурной церемонии командир военной базы полковник Сергей Горячев вместе с офицерами управления и военнослужащими роты почетного караула минутой молчания почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице