09.05.2020 (10:10)

На Мемориале Победы в Улан-Удэ состоялся торжественный митинг к 75-летию Великой Победы

9 мая на Мемориале Победы в Улан-Удэ, посвященном павшим на фронтах Великой Отечественной войны жителям Бурятии, состоялся торжественный митинг и возложение венков.

Началось торжественное мероприятие с возложения венков к памятнику маршалу Рокоссовскому, статую на гранитном постаменте установили рядом с Мемориалом Победы в декабре прошлого года в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

С приветственным словом к ветеранам Великой Отечественной войны, гостям и жителям города Улан-Удэ обратился командующий общевойсковым объединением Восточного военного округа, дислоцированным в Республике Бурятия, генерал-майор Валерий Солодчук. Он поблагодарил всех ветеранов и работников тыла за их мужество и отвагу проявленные в годы войны.

Также со словами приветствия к ветеранам обратились глава Бурятии Алексей Цыденов, главный федеральный инспектор по Республике Бурятия, мэр Улан-Удэ и другие официальные лица. В рамках торжественного митинга для ветеранов и приглашенных было организовано театрализованное представление с участием молодежных организаций города.

Участники митинга почтили минутой молчания память всех погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, а также всех ветеранов, не доживших до сегодняшнего дня. Завершилось мероприятие церемонией возложения венков.

Справочно:

На Мемориале Победы установлен постамент с легендарным танком "Т-34" и надпись: "В память о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Трудящиеся Бурятии - воинам-фронтовикам". Монумент символизирует несокрушимую силу и героизм многомиллионного советского народа.

В годы войны трудящиеся республики внесли свой вклад в победу над фашистской Германией. На строительство танковой колонны Советская Бурят-Монголия вложила из личных сбережений сорок один миллион рублей, сдано облигаций на сумму шестьдесят миллионов рублей, десять фунтов золота, восемь пудов серебра. А комсомольцы собрали один миллион триста тысяч рублей на постройку танковой колонны "Молодой колхозник.

Также на Мемориале Победы 21 декабря 2019 года торжественно открыли памятник маршалу Константину Рокоссовскому. В годы Гражданской войны и в 20-е годы прошлого столетия Рокоссовский проходил военную службу в Бурятии. В 1921 году стал командиром кавалерийской части, которая разгромила силы барона Унгерна. При непосредственном участии Рокоссовского, выполнявшего обязанности командира 5-й Кубанской кавалерийской бригады, которая дислоцировалась в Улан-Удэ, было создано первое в республике национальное воинское формирование - Бурятский кавалерийский дивизион (Буркавдивизия). В местном городе Кяхта Рокоссовский познакомился со своей будущей женой Юлией Барминой

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