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09.05.2020 (10:03)

В Чите прошла церемония возложения венков и цветов к памятникам воинской славы

В Читинском гарнизоне почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемониях возложения цветов и венков приняли участие представители командования общевойсковым объединением Восточного военного округа, дислоцированным в Забайкальском крае, администрации Читы, ветераны военной службы и школьники.

Памятное мероприятие состоялось в Парке победы. Почетный караул возложил венки к памятнику победы, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Участники мероприятия почтили павших воинов минутой молчания.

В соединениях и воинских частях ВВО, дислоцированных Забайкальском крае, также состоялись памятные мероприятия возложение цветов и венков к памятникам погибших в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , Восточный военный округ , Памятники , Праздники , Торжественные церемонии , 9 мая
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