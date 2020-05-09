09.05.2020 (10:03)

В Чите прошла церемония возложения венков и цветов к памятникам воинской славы

В Читинском гарнизоне почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемониях возложения цветов и венков приняли участие представители командования общевойсковым объединением Восточного военного округа, дислоцированным в Забайкальском крае, администрации Читы, ветераны военной службы и школьники.

Памятное мероприятие состоялось в Парке победы. Почетный караул возложил венки к памятнику победы, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Участники мероприятия почтили павших воинов минутой молчания.

В соединениях и воинских частях ВВО, дислоцированных Забайкальском крае, также состоялись памятные мероприятия возложение цветов и венков к памятникам погибших в годы Великой Отечественной войны.

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