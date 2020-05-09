09.05.2020 (09:19)
На форуме «АРМИЯ-2020» обсудят эффективность медицинских организаций Минобороны России
В ходе мероприятия участники обсудят ряд актуальных тем в области оказания качественной и доступной медицинской помощи по профилю «онкология» сотрудникам Минобороны России в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Повесткой круглого стола также предусмотрено обсуждение вопросов совершенствования системы оказания скорой медицинской помощи военнослужащим и членам их семей в Москве и Московской области с участием военно-медицинских организаций и учреждений.
В числе приглашенных гостей - представители федеральных органов исполнительной власти, Департамента здравоохранения Москвы, Министерства здравоохранения Московской области, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, военно-медицинских организаций Минобороны России, дислоцированных в Москве и Московской области.
СПРАВОЧНО:
Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.
Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.