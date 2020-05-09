09.05.2020 (08:48)

В Хабаровске на мемориале «Вечный огонь» состоялось возложение венков и цветов, посвященное войнам Великой Отечественной войны

9 мая на мемориальном комплексе "Вечный огонь" в Хабаровске, состоялось возложение венков и цветов, посвященное павшим на фронтах Великой Отечественной войны жителям Хабаровского края.

Началось мероприятие с минуты молчания в память всех погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, а также всех ветеранов, кто не дожил до сегодняшнего дня.

В возложении венков к «Вечному огню» приняли участие начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Евгений Никифоров, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, мэр краевой столицы Сергей Кравчук и другие официальные лица.

Завершилось мероприятие торжественным прохождением роты почетного караула и военного оркестра штаба военного округа.

Историческая справка

Мемориальный комплекс сооружен в честь жителей Хабаровского края, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, к 40-летию Победы. На полукруглой стене мемориала были высечены фамилии почти 19 тысяч воинов-дальневосточников, жителей Хабаровского края, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

Торжественное открытие мемориального комплекса состоялось 9 мая 1985 года. Вечный огонь был зажжен от факела, доставленного на бронетранспортере из г. Комсомольска-на-Амуре, где он был, в свою очередь, зажжен на заводе «Амурсталь» от мартеновской печи, введенной в строй в годы Великой Отечественной войны.

В 2000 году на дополнительных пилонах было высечено еще около 20 тысяч фамилий. В 2014-2015 гг. проведены реставрационные работы, в процессе которых были добавлены новые фамилии погибших воинов.

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