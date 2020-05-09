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09.05.2020 (07:58)

Экипажи боевой авиации пролетели в День Победы над Новосибирском

Экипажи боевой авиации пролетели 9 мая над центральной площадью Новосибирска в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов.

Взлет самолетов и вертолетов производился с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае. В определенной точке военные летчики провели сбор и построение парадного строя, а затем пролетели над площадью Ленина в установленные сроки. Полет выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 км/ч для вертолетов и 400 км/ч для самолетов.

В мероприятии приняли участие военные летчики отдельного вертолетного полка и авиабазы «Канск» Центрального военного округа. В пролете были задействованы 10 единиц авиационной военной техники, такие как: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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