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09.05.2020 (07:56)

Российские военнослужащие в Таджикистане празднуют юбилейную годовщину победы в ВОВ

Российские военнослужащие 201 военной базы в Таджикистане празднуют 75-ю годовщину победы Советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Командир российского соединения полковник Сергей Горячев в ходе торжественного построения поздравил личный состав соединения с юбилеем Победы и зачитал поздравительный приказ.

«9 мая в нашей стране отмечается день Победы. В борьбе с фашистскими захватчиками бойцы Красной армии, труженики тыла и партизаны проявили невероятный героизм к самопожертвованию. Сегодня мы славим мужество наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших честь и независимость нашей Родины. Мы очень гордимся подвигами ветеранов 201-й стрелковой дивизии, которые покрыли себя неувядаемой славой в ходе боев за освобождения Гатчины. Пусть в сердцах людей живет глубочайшее уважение ко всем героическим защитникам Родины, что их жертвы не напрасны», - сказал командир военной базы полковник Сергей Горячев.

На строевом плацу состоялся торжественный митинг и вынос боевого знамени. Память героев, сложивших головы на полях сражений, военнослужащие почтили минутой молчания. Командир соединения полковник Сергей Горячев наградил отличившихся военнослужащих ведомственными медалями, ценными подарками и благодарственными письмами.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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