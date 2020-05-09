09.05.2020 (07:53)
Командующий Тихоокеанским флотом принял участие в возложении венков и цветов к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке
В День 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и руководством столицы Приморья принял участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к вечному огню у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».
Сегодня же командующий ТОФ возложил цветы к стеле «Город воинской славы», установленный во Владивостоке в ознаменование присвоения городу этого почётного звания.
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