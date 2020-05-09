09.05.2020 (07:10)

Военные ЦВО возложили цветы к Вечному огню у монумента Славы в Новосибирске



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные ЦВО возложили цветы к Вечному огню у монумента Славы в Новосибирске

Личный состав 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) принял участие в торжественном возложении венков и цветов к Вечному огню у монумента Славы памятнику сибирякам – участникам Великой Отечественной войны в Новосибирске.

В торжественном мероприятии приняли участие командующий 41 общевойсковой армии генерал-майор Яков Резанцев, личный состав новосибирского гарнизона, ветераны, полномочный представитель Президента Российской Федерации, представители силовых структур и руководство области и города, представители «Юнармейских» организаций области.

Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы и венки к Вечному огню. В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие проходило с соблюдением всех установленных норм.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице