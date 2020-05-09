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09.05.2020 (06:43)

В Хабаровске в авиачасти торжественных мероприятий ко Дню Победы приняли участие 30 воздушных судов

Самый масштабный пролет авиации Восточного военного округа в  честь 75-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне завершился в Хабаровске.

 Над городом выполнили демонстрационный полет 30 единиц авиатехники, в частности первым прошел самый большой серийно выпускаемый вертолет в мире Ми-26, затем звено Ми-8АМТШ, четыре ударных Ка-52 «Аллигатор» продолжили полет над краевой столицей.

Далее в воздухе выполнили полет самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134 убл.

Продолжили авиачасть празднования 75 –летия Победы фронтовые бомбардировщики Су-24м2,  новейшие многофункциональные бомбардировщики Су-34, а также  истребители Су-35С. Завершили демонстрационный пролет над краевой столицей  перехватчики Миг-31бм.

Ранее было проведено несколько тренировок, в том числе генеральная репетиция. В ходе тренировок в небе над Хабаровском летный состав отработал элементы групповой слётанности в составе звеньев и пар, а также выполнение построения строя с пролетом на сокращённых дистанциях с минимальными интервалами.

9 мая практический полет вертолетов   выполнен на укороченных дистанциях со скоростью около 200 км/час. Самолеты военно-транспортной авиации выполнили  полет  на скорости порядка 400 км/час, истребители, бомбардировщики и перехватчики — на скорости около 600 км/час.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
9 мая , Восточный военный округ
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