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09.05.2020 (06:38)

Спецназ в Новосибирске и мотострелки в Кузбассе первыми в ЦВО начали праздновать юбилейную годовщину Великой Победы

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, раньше всех в Центральном военном округе (ЦВО) прошли в соединениях и частях 41 общевойсковой армии в Сибири.

Военнослужащие отдельного соединения специального назначения из Новосибирской области и мотострелковой бригады в Кузбассе провели торжественные митинги и выносы боевых знамен в честь дня Великой Победы. В ходе торжеств лучшие военнослужащие были награждены ценными подарками, ведомственными и государственными наградами. Построения военнослужащих были проведены в защитных медицинских масках на увеличенных расстояниях. Торжественное прохождение прошло в разомкнутом строю.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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