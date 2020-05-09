09.05.2020 (06:35)

На Камчатке военнослужащие ТОФ в память о погибших моряках возложили венок в Тихом океане

В День 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Камчатке почтили память, погибших моряков.

По давно сложившейся традиции 9 мая ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, военнослужащие Войск и сил на Северо-востоке России, а также представители администрации Камчатского края, на катере соединения кораблей охраны водного района вышли в море, где на траверзе мысов Маячный и Безымянный почтили память погибших моряков-тихоокеанцев.

При боевом тралении у Камчатских берегов в октябре 1945 года произошла трагедия с тральщиками ТЩ-610 и ТЩ-523. Корабли, проводившие в составе отряда обезвреживании минных полей в Авачинском заливе подорвались и затонули. В результате трагедии погибли 35 человек. На траурном митинге в точке, где покоятся корабли, был зачитан поименный список погибших моряков, объявлена минута молчания. С катера на воду был опущен венок, цветы и матросская бескозырка с красной звездой.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице