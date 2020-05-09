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09.05.2020 (05:31)

На Камчатке состоялся пролёт авиации в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Летчики морской авиации Тихоокеанского флота в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне провели над Петропавловском-Камчатским  пролёт авиационной техники.

Боевые самолеты отдельного смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России прошли в парадных строях над площадью Ленина и Авачинской бухтой.

В небе над Камчаткой своё мастерство показали экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 и противолодочных самолетов Ил-38Н. Приблизительно через час два противолодочных самолёта Ил-38 морской авиации ТОФ в честь Дня Победы пролетят над Магаданом.  

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот
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