09.05.2020 (04:27)

На Тихоокеанском флоте начались праздничные торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Первым по традиции 75-й День Победы встретили военнослужащие Войск и сил на Северо-востоке России и Подводных сил Тихоокеанского флота. Праздник начался с церемонии торжественного подъёма Военно-морских флагов и флагов расцвечивания на атомных подводных крейсерах и на кораблях и вспомогательных судах соединения охраны водного района. В парке Победы на аллее Славы в Петропавловске-Камчатском представители командования группировки сил и администрации Камчатского края возложили цветы и венки к Стене Памяти. Возложения венков и цветов к памятникам и могилам воинов, павшим в боях за свободу и независимость Отечества состоялись также в местах дислокации воинских частей флота.

Во Владивостоке праздничные мероприятия начались в 09.00 по местному времени с торжественного подъема Государственного и Андреевского флагов перед штабом Тихоокеанского флота.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц для участия в церемонии торжественного подъёма Военно-морского флага и флагов расцвечивания прибыл на флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер «Варяг». Он поздравил экипаж крейсера с юбилеем Победы и поблагодарил моряков за умелые действия в ходе недавних учений группировки сил в дальней морской зоне.

На подъёме Военно-морских флагов в частях Приморской флотилии разнородных сил и в частях береговых войск присутствовали члены Военного совета Тихоокеанского флота, начальники управлений и служб ТОФ.

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