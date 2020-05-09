09.05.2020 (02:00)

Военнослужащие Космических войск ВКС поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны из белорусского г. Ганцевичи

Военнослужащие Космических войск ВКС, проходящие военную службу на радиолокационной станции «Волга» в Республике Беларусь,

в канун 75-летия Великой Победы поздравили с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны жителя белорусского г.Ганцевичи Курловича Иосифа Игнатьевича.

Военнослужащие обратились к ветерану с самыми искренними словами благодарности за неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне, исполнили песни военных лет, и прошли перед ветераном торжественным маршем. Иосифу Игнатьевичу вручили праздничные подарки, среди которых поздравительное «фронтовое письмо», военный вещевой мешок с продуктовым набором, видеообращение с поздравлением от участников военно-патриотического движения «Юнармия».

Кроме того, военнослужащие подготовили подарки к 75-летию Великой Победы и для других ветеранов, а также тружеников тыла и узников лагерей.

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