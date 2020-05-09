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09.05.2020 (01:09)

Военнослужащие ГИКЦ имени Г. С. Титова почтили память воинов, павших в Великой Отечественной войне

Начальник Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова полковник Сергей Марчук совместно с главой города Краснознаменска Викторией Коваленко приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориальному комплексу  «Памятник Неизвестному солдату» и к Братской могиле защитников города Москвы. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране торжественная церемония проводилась с минимальным задействованием личного состава и строгим соблюдением санитарных норм.

Торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Памятник Неизвестному солдату»  сопровождалась музыкальной композицией «День Победы» в исполнении оркестра Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС
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