09.05.2020 (01:09)
Военнослужащие ГИКЦ имени Г. С. Титова почтили память воинов, павших в Великой Отечественной войне
Начальник Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова полковник Сергей Марчук совместно с главой города Краснознаменска Викторией Коваленко приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Участники мероприятия возложили цветы к мемориальному комплексу «Памятник Неизвестному солдату» и к Братской могиле защитников города Москвы. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране торжественная церемония проводилась с минимальным задействованием личного состава и строгим соблюдением санитарных норм.
Торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Памятник Неизвестному солдату» сопровождалась музыкальной композицией «День Победы» в исполнении оркестра Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.