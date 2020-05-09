09.05.2020 (00:00)

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с 75-летием Великой Победы

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 мая 2020 г. № 210

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с всенародным праздником — Днем Победы!

75 лет назад советский народ и воины Красной Армии, преодолев тяжелейшие испытания войны, показав беспримерный героизм и несокрушимость духа, разгромили войска немецко-фашистских захватчиков.

По сей день в каждой семье, в каждом доме помнят и ценят тот великий подвиг, который совершили наши отцы, деды и прадеды во имя свободы и независимости родной Отчизны.

Особых слов благодарности в этот праздничный день заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, ставшие для всех нас образцом истинного патриотизма, мужества и стойкости.

Нынешнее поколение военнослужащих продолжает традиции предшественников-победителей. Личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации с честью выполняет свой воинский долг, на самом высоком уровне решает важные задачи по защите национальных интересов и укреплению обороноспособности государства.

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких с великим праздником!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений во имя Родины!

В ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов ПРИКАЗЫВАЮ: 9 мая 2020 г., в 22.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий.

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу

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