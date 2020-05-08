08.05.2020 (23:30)

Военный оркестр Тверской Военной академии ВКО поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы

8 мая 2020 года, в канун 75-летия Великой Победы, личный состав военного оркестра Тверской Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова провел праздничный концерт для ветерана Великой Отечественной войны полковника Соловьева Григория Сергеевича перед домом.

В исполнении оркестра академии для ветерана прозвучали песни военных лет и, конечно же, песня «День Победы». В заключении выступления оркестр прошел перед ветераном войны торжественным маршем.

На фронт Григорий Сергеевич ушел добровольцем в 1942 году, добавив себе один год до совершеннолетия. Воевал связистом.

В свою очередь ветеран поблагодарил личный состав оркестра, командование и Совет ветеранов академии за проявленную заботу и исполненное для него музыкальное поздравления, и поздравил всех участников торжественного мероприятия с Днем Великой Победы.

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