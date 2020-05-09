09.05.2020 (00:11)

Экипажам свыше 50 боевых кораблей, выполняющих задачи в Мировом океане направлено поздравление Главкома ВМФ России с Днем Великой Победы

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне экипажи свыше 50 боевых кораблей и судов обеспечения, выполняющих задачи военно-морского присутствия в различных широтах Мирового океана.

Накануне Дня Великой Победы слова поздравления получили ветераны Военно-Морского Флота, принимавшие участие в сражениях с фашистами в море, на суше и в воздухе, а также личный состав флотов ВМФ России. В поздравлении Главкома ВМФ, в частности, сказано:

«Весомый вклад в приближение Великой Победы внес ВМФ, который участвовал в большинстве оборонительных и наступательных операций. За годы войны моряками уничтожено около 2500 кораблей и судов противника, обеспечена перевозка по водным путям более 10 000 000 человек и 100 000 000 тонн грузов. Практически приморские города-крепости стали городами-героями: Ленинград, Мурманск, Одесса, Севастополь, Керчь, Новороссийск. Имена многих моряков стали легендами: подводники: М. Гаджиев и Ф. Ведяев, катерники: А.Шабалин и А. Черцов, морские летчики: В. Раков и Б. Сафонов, морские пехотинцы Ц.Кунников и В. Леонов и многие другие.

Доблесть, мужество и героизм личного состава флота, самоотверженность тружеников судостроительной и судоремонтной промышленности на веки останутся в памяти благодарных потомков. Оценка ВМФ была дана Верховным главнокомандующим в приказе по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту от 22 июня 1945 года: «На Балтийском, Черном и Баренцевом морях, на Волге, Дунае и Днепре советские моряки за 4 года войны вписали новые страницы в книгу русской морской славы. Флот до конца выполнил свой долг перед Советской Родиной». Нынешний юбилей знаменателен тем, что ВМФ современной России, где достойно продолжают эстафету верности отечеству внуки и правнуки героев фронтовиков, активно развивается. Ведется серийное строительство надводных кораблей и подводных лодок новых поколений.

Возрос уровень морской выучки личного состава Военно-Морского Флота. Успешно выполняется задача по увеличению наплаванности кораблей и налета летательных аппаратов. Кораблями Военно-Морского Флота за год выполнено более 100 походов и боевых служб. Силы и войска Военно-Морского Флота стали регулярно участвовать в оперативном межфлотском учении "Океанский Шит», в ежегодных стратегических командно-штабных учениях, Армейских международных играх-2019 и ряде других крупных мероприятий боевой и оперативной подготовки. Военно-Морской Флот возобновил кругосветные походы отрядов боевых кораблей, активизировал океанографические исследования Мирового океана. Визитной карточкой флота стал Главный Военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Сегодня боевая мощь Океанского Военно-Морского Флота России вызывает восхищение и гордость у наших соотечественников и служит примером для подрастающего поколения молодёжи, Особые слова благодарности тем, кто победил в Великой Отечественной войне. Спасибо вам дорогие ветераны, за вашу доблесть и мужество. Вы носители и хранители нашей славной исторической боевой летописи.

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