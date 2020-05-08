08.05.2020 (23:11)

На Северном флоте прошёл конкурс пекарей, посвящённый 75-летию Великой Победы

Сегодня в столовой отдельного ремонтно-восстановительного батальона Северного флота состоялся конкурс пекарей продовольственных служб кораблей и береговых частей флота, посвящённый 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На конкурс было представлено 10 пирогов и тортов, оформленных в соответствии с заданной тематикой. Они были украшены военной символикой и поздравительными надписями из запеченного теста, импровизированными георгиевскими лентами из чернослива и кураги. Два пирога были выполнены в форме корабля и танка.

В состав конкурсного жюри вошли начальники продовольственных служб объединений флота во главе с начальником продовольственной службы Северного флота полковником Владиславом Брюхановым. Офицеры оценивали внешний вид пирогов и тортов, оригинальность оформления, а также их органолептические свойства — запах и вкус. По условиям конкурса вес выпечки должен был составлять 2-3 кг.

По результатам конкурса лучшим пирогом было признано творение пекаря большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» из соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил. Второе место занял пирог тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Третий приз конкурса получил пекарь большого противолодочного корабля «Адмирал Харламов».

Конкурс был проведён с соблюдением санитарно-эпидемических требований. Все участники и члены жюри использовали медицинские маски и перчатки, соблюдали социальную дистанцию. Перед началом мероприятия помещения столовой были помыты и продезинфицированы.

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