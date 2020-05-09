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09.05.2020 (05:07)

Офицеры Главного управления военной полиции Минобороны России поздравили ветерана Великой Отечественной войны

На площадке перед подъездом дома Владимира Валентиновича военный оркестр исполнил песни «День Победы», «Прощание Славянки» и музыкальные композиции военных лет, которые аплодисментами из окон встречали жители.

После выступления оркестра офицеры военной полиции вручили Владимиру Валентиновичу подарки. Праздничные поздравления по телефону от начальника Главного управления военной полиции генерал-полковника Сергея Кураленко очень тронули ветерана.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
9 мая , Великая Отечественная война (ВОВ)
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