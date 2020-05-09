09.05.2020 (03:02)

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и личный состав Воздушно-десантных войск с 75-й годовщиной Великой Победы

09 мая текущего года командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и личный состав ВДВ с 75-й годовщиной Великой Победы.

В своем поздравлении командующий ВДВ обратился к ветеранам и всем категориям личного состава войск:

«Товарищи солдаты, сержанты и старшины, прапорщики и офицеры! Уважаемые ветераны! Боевые друзья!

От Командования и Военного совета Воздушно-десантных войск поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы Советского народа

в Великой Отечественной войне.

В этот день всех нас переполняет чувство гордости за поколение победителей, освободивших мир от фашизма. Мы помним, какой ценой досталась нашему народу эта Победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и независимость нашей Родины.

Немало героических страниц в победную летопись Великой Отечественной войны внесли Воздушно-десантные войска, прошедшие славный путь по всем фронтам, от западной границы до Дальнего Востока.

Яркий пример мужества, доблести и героизма десантники проявили в ходе Вяземской воздушно-десантной операции, в Сталинградской битве, в жестоких схватках с немецко-фашистскими захватчиками в боях под Прохоровкой, в наступательной операции при форсировании реки Свирь и битве за Днепр, при освобождении Белоруссии и Украины, в боях за Вену, Варшаву и Берлин.

Всем соединениям и воинским частям Воздушно-десантных войск были присвоены почётные наименования «гвардейские». За проявленные мужество и героизм десятки тысяч офицеров, сержантов и солдат «крылатой пехоты» были награждены орденами и медалями, 296 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, всем, кто ковал Великую Победу. Вечная память воинам, павшим в смертельной схватке с фашизмом.

Дорогие ветераны и труженики тыла! Примите наши искренние поздравления с Днем Победы! Для нас вы навсегда остаётесь примером мужества, стойкости и отваги, подлинными патриотами нашего Отечества.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, и чистого неба над головой.

С Днем Победы!»

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