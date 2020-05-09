09.05.2020 (09:01)

В Санкт-Петербурге Адмиралтейский оркестр исполнил всенародно любимые мелодии о войне на борту крейсера «Аврора»

В День Победы в Санкт-Петербурге Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы исполнит всенародно любимые мелодии о Великой Отечественной войне на борту крейсера «Аврора» Балтийского флота.

Оркестр исполнил более 50 композиций времён Великой Отечественной войны, а также песен и мелодий, посвящённых войне и написанных после её окончания: марш «День Победы» Д.Тухманова, парадный марш «Слава Родине» С.Чернецкого, монтаж маршей на пролёт авиации из произведений — Хайт «Всё выше», Пахмутова «Обнимая небо», Соловьёв-Седой «Потому что мы — пилоты» и др. Кроме того, в исполнении оркестра прозвучали песни о войне, военные сигналы, известные военные марши, в том числе марш В.Агапкина «Прощание славянки».

Для россиян была организована прямая трансляция концерта федеральными и региональными средствами массовой информации.

В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на «Авроре» состоялось торжественное построение экипажа в парадной форме, состоялась церемония подъёма Государственного Флага Российской Федерации, Военно-Морского Флага и Знамени Победы, а также флагов расцвечивания.

Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы возглавляет Валентин Лященко, военный дирижёр - лейтенант Никита Игнатов.

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