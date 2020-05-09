09.05.2020 (08:00)

В «Воздушном Бессмертном полку» примут участие более 100 экипажей Ленинградской армии Западного военного округа

В День Победы лётчики Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа поднимутся в небо вместе с фотографиями своих родственников - участников Великой Отечественной войны.

В акции «Воздушного Бессмертного полка», которая пройдёт в небе над городами Санкт-Петербург, Курск, Орёл, Воронеж, Белгород, Вологда, Ярославль, Нижний Новгород, Смоленск, Вязьма и Остров примут участие более 100 экипажей.

Ведущий группы четырех многоцелевых вертолетов Ми-8мтв-5 кавалер двух орденов Мужества подполковник Артём Ващанов возьмет в полёт фотографию прадеда - старшего сержанта Алексея Ващанова – минометчика, освобождавшего Варшаву, Будапешт, закончившего войну в Праге в мае 1945 года. Другой прадед пилота – Александр Альшевский – лётчик 44 отдельного бомбардировочного полка, погиб в августе 1941 года при защите Ленинграда.

Заместитель командира эскадрильи, лётчик первого класса, участник боевых действий майор Виталий Малинин будет пилотировать самолёт Ту-134. Он возьмет с собой фотографии деда Владимира Губенского – участника белорусского партизанского движения и прадеда – красноармейца Ильи Малинина - пулемётчика 182 стрелковой дивизии, погибшего под Великим Новгородом.

В Санкт-Петербурге в торжественном строю пройдут вертолёты Ми-26, Ми-8, ударные Ми-28 «Ночной Охотник» и Ка-52 «Аллигатор». За вертолётами пролетят транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134 и самолёты оперативно-тактической авиации сверхманёвренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице