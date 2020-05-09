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09.05.2020 (06:02)

В Нижегородской области разведчики ЗВО торжественно возложили венки и цветы к памятнику воинам-разведчикам

В Нижегородской области военнослужащие отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа торжественно возложили венки и цветы к памятнику воинам-разведчикам в преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

В торжественной церемонии приняли участие командир отдельной разведывательной бригады ЗВО полковник Валерий Вдовиченко, ветераны Вооруженных Сил России, военачальники, возглавлявшие разведывательную бригаду в разное время и участники всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«Уважаемые ветераны, офицеры, прапорщики и солдаты, 9 мая – главная, святая дата в жизни каждого из нас. Это день безмерной радости и гордости нашего народа за подвиг славного поколения настоящих героев, которые, не жалея жизни защитили свое Отечество и освободили от фашизма Европу. Мы навсегда сохраним в наших сердцах память об их мужестве, верности долгу и любви к своей Родине.» - поздравил ветеранов командир бригады полковник Валерий Вдовиченко. 

Торжественное возложение цветов приурочено к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Отдельная разведывательная бригада сформирована в 2015 году.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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