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09.05.2020 (07:31)

Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО возложили венки к памятнику лётчикам в Орловской области

В городе Орёл военнослужащие Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели церемонию возложения венков к памятнику лётчикам

Военнослужащие почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны. Траурная церемония завершилась минутой молчания в знак памяти и скорби о погибших.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановке в стране, в церемонии приняло участие минимально-необходимое количество военнослужащих.

Памятник летчикам в Орле был открыт 4 августа 1973 года у ворот тогда военного аэродрома накануне 30-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков и посвящен советским лётчикам, героически сражавшимся за освобождение Орловщины в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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