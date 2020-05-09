09.05.2020 (07:00)

Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО возложили венки на Аллее Героев в Воронежской области

В городе Бутурлиновка (Воронежская область) военнослужащие Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели церемонию возложения венков к памятникам Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы.

Военнослужащие почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны. Траурная церемония завершилась минутой молчания в знак памяти и скорби о погибших.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановке в стране, в церемонии приняло участие минимально-необходимое количество военнослужащих.

Мемориальный комплекс был воздвигнут в 1995 году, в честь 50-летию Великой Победы советского народа над фашистскими захватчиками. Памятник призван увековечить славу наших воинов-земляков. Олицетворением подвига советского народа стали скульптурные изображения бутурлиновцев – героев Советского Союза: Бочарникова И.П., Вдовенко М.Н., Лепехина Г.В., Лысенко Б.П., Кострыкина А.П., Крюкова В.В., Новикова С.В., Полякова К.И., Попкова В.Н., Севостьянова П.И., Ситникова В.Е., Христенко Е.И., Целковского Н.М.

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