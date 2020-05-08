08.05.2020 (22:15)
Офицеры военной полиции и артисты ЦДРА поздравили ветерана Великой Отечественной войны
Начальник Главного управления военной полиции генерал-полковник Сергей Кураленко выразил ветерану слова благодарности. Офицеры военной полиции вручили Александру Никитенкову подарки с символикой 75-летия Великой Победы.
На площадке перед подъездом дома Александра Кузьмича военный оркестр сыграл песню «День Победы».
Также песни военных лет исполнили артисты Центрального дома Российской Армии.
Мероприятие вызвало большой интерес у жителей соседних домов. Ветерана и выступления артистов встречали аплодисментами из окон.
Такое поздравление тронуло Александра Кузьмича до слез.
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