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08.05.2020 (22:11)

Индивидуальные парады и концерты для ветеранов ВОВ провели военнослужащие и юнармейцы Краснодарского училища летчиков

Адресные поздравления от начальника Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков генерал-майора Сергея Румянцева, начальника 1 факультета авиационного (базовой подготовки) Героя России подполковника Юрия Яковлева получили ветераны Великой Отечественной войны города Краснодара.

Несмотря на почтенный возраст и состояние здоровья многие ветераны пожелали лично приветствовать участников данного мероприятия.

Тем же, кому состояние здоровья не позволяло это сделать, командование училища поквартирно поздравило каждого ветерана, при этом все поздравления были проведены со строгим соблюдением санитарных норм.

Не смолкавшую игру военного оркестра училища слышали не только ветераны, но и все жители близлежащих домов. 

Каждому ветерану вручен приветственный адрес с поздравлением от Министра обороны Российской Федерации и выпускников военно-учебных заведений МО РФ, юбилейная медаль «75лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также продуктовые наборы.

Личный состав Краснодарского ВВАУЛ поздравлениями охватил не только ветеранов города Краснодара, но и весь Краснодарский край. Совместно с администрацией Краснодарского края более 2000 ветеранам были отправлены диски с видео поздравлением от военнослужащих Краснодарского ВВАУЛ.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС
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