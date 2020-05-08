08.05.2020 (22:06)
Российские военнослужащиев Таджикистане собрали около 3 тыс. фотографий для акции «Стена памяти»
Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане собрали около 3 тыс. фотографий участников Великой Отечественной войны для акции «Стена памяти».
Фотографии с кратко изложенной информацией о фронтовиках разместили на фасадах зданий и стенах домов в жилых зонах военных городков Душанбе и Бохтар.
Семьи военнослужащих и юнармейцы украсили стены георгиевскими ленточками. Также дети вместе с родителями празднично оформили окна домов, вывесив портреты своих родственников.
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