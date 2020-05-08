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08.05.2020 (22:06)

Российские военнослужащиев Таджикистане собрали около 3 тыс. фотографий для акции «Стена памяти»

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане собрали около 3 тыс. фотографий участников Великой Отечественной войны для акции «Стена памяти».

Фотографии с кратко изложенной информацией о фронтовиках разместили на фасадах зданий и стенах домов в жилых зонах военных городков Душанбе и Бохтар.

Семьи военнослужащих и юнармейцы украсили стены георгиевскими ленточками. Также дети вместе с родителями празднично оформили окна домов, вывесив портреты своих родственников.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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