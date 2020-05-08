08.05.2020 (21:52)

Командующий Балтийским флотом поздравил ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал флота с 75-й годовщиной Победы

От имени Военного совета Балтийского флота сердечно поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил, военнослужащих и гражданский персонал флота с 75-й годовщиной Победы!

В этот знаменательный день в наших душах возникают особые чувства — гордость за Победу в самой страшной и разрушительной войне, скорбь за потери, которые понесла наша страна и наш народ, и возмущение попытками пересмотра западными политиками результатов Великой Отечественной войны. Никогда мы не согласимся с героизацией предателей Родины, нацистов, воевавших против Красной Армии ради мнимой свободы, преступников, лишивших жизни тысячи мирных людей. Их именами сегодня называют улицы в странах Балтии и на Украине, а памятники истинным героям и освободителям Европы нагло уничтожают.

Наш народ никогда не забудет тех, кто шёл навстречу смерти в боях во имя спасения планеты от коричневой чумы, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу, тех, кто поднимал страну из руин. Эта память делает нас сильнее, помогает понять, насколько хрупок мир, как ценна каждая человеческая жизнь. Поэтому особые слова благодарности хочу сказать ветеранам Великой Отечественной войны, бившимся с фашистами на суше, на море и в небе, труженикам тыла, отдававшим всё для обеспечения фронта. Мы перед вами в неоплатном долгу. Ваши подвиги навсегда останутся в наших сердцах. Эту память мы бережно передаём следующим поколениям.

В годы Великой Отечественной неувядаемой славой покрыли себя моряки Балтийского флота. Они стойко защищали Ханко, Моонзунд и Ленинград, вели активные действия в открытом море, на вражеских коммуникациях, громили береговые батареи, склады, арсеналы противника, топили его корабли и транспорты с живой силой и техникой. На сухопутных фронтах сражались более 110 тысяч моряков-балтийцев.

За боевые заслуги 23 соединениям, частям и кораблям Балтийского флота было присвоено звание гвардейских, 78 награждены орденами, 11 получили почётные наименования, более 82 тысяч моряков были отмечены высокими государственными наградами. За ратные подвиги 181 балтиец был удостоен звания Героя Советского Союза, в том числе четыре человека заслужили столь высокую награду дважды.

Современный Балтийский флот – это мощное и сбалансированное оперативно-стратегическое объединение, стоящее на страже западных рубежей России на калининградском направлении. Соединения и части флота несут на своих боевых знамёнах славные наименования и имена, продолжают боевые традиции, заложенные в годы Великой Отечественной войны и постоянно готовы к защите независимости нашей Родины.

В эти дни всем нам выпало ещё одно смертельно опасное испытание – страшный вирус, поразивший весь мир. Главные мероприятия Дня Победы обязательно состоятся, когда отступит пандемия. Весь наш народ полон решимости сплотиться, чтобы преодолеть эту напасть и выйти, как водится, победителями! Здоровья всем и бодрости духа!

С Днём 75-летия Великой Победы!

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