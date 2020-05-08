08.05.2020 (21:43)

В Уссурийске артиллеристы ВВО провели генеральную репетицию праздничного салюта ко Дню Победы

Сегодня в Уссурийске прошла тренировка салютного дивизиона в артиллерийском соединении, дислоцируемом в Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

Артиллерийские расчеты прошли необходимые подготовительные мероприятия. Военнослужащие произвели обслуживание орудий, салютных установок и подготовили выстрелы и фейерверки разных цветов.

Шесть 120-мм гаубиц Д-30 произведут 30 холостых залпов с интервалом 30 секунд с использованием двух салютных установок 2А30.

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