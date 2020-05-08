08.05.2020 (21:43)
В Уссурийске артиллеристы ВВО провели генеральную репетицию праздничного салюта ко Дню Победы
Сегодня в Уссурийске прошла тренировка салютного дивизиона в артиллерийском соединении, дислоцируемом в Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).
Новости по теме:
В Приморье военнослужащие соединения материально-технического обеспечения ВВО поздравили ветеранов с Днем Победы
Командование Амурского объединения ВВО поздравило фронтовика с Днем Победы под мелодии военного оркестра
Метки: