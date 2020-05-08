08.05.2020 (21:32)

Российские военнослужащие в Приднестровье дали концерт в Тирасполе

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) представили концерт, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне в Тирасполе.

Концерт в исполнении военного оркестра ОГРВ ПРРМ и эстрадно-духового ансамбля «Красная звезда» был организован в движении на автомобильной технике Урал-4320 по четырём маршрутам в пределах города.

В рамках патриотического концерта звучали песни военных лет о войне, силе русского оружия и храбрости российского солдата.

В дни воинской славы и государственных праздников Российской Федерации командование ОГРВ ПРРМ регулярно организовывает мероприятия военно-патриотического, культурного и спортивного характера.

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