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08.05.2020 (21:29)

Российские военнослужащие в Приднестровье создали парк «Патриот»

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершили работы по оборудованию военно-патриотического парка «Патриот».

Парк расположен в военном городке ОГРВ ПРРМ и разделен на военно-исторический, выставочный, тактический и культурно-досуговый секторы.

Военно-исторический сектор включает в себя воинский путь соединения, экспозицию Великой Отечественной войны, миротворческую операцию в Приднестровье и экспозицию современной армии. Выставочный сектор включает в себя образцы вооружения и военной техники, а также мемориал «Воинской Славы». В тактическом секторе расположены полевые позиции подразделений, партизанская деревня и стрелковый тир. Культурно-досуговый сектор разделен на клуб воинской части и площадку для семейного отдыха.

Парк «Патриот» в ОГРВ ПРРМ подготовили к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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