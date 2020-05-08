Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.05.2020 (21:26)

Летчики авиационных соединений ЮВО и Минобороны Армении провели генеральную репетицию демонстрационного пролета в День Победы

Экипажи боевых самолетов и вертолетов российской военной базы Эребуни  Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Армении, задействованные в демонстрационном пролете, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели генеральную репетицию в Ереванском и Гюмрийском военном гарнизонах.

Первым открыл тренировочный праздничный пролет строй из четырех истребителей Миг-29, за ним следовали экипажи Су-30СМ и штурмовиков Су-25. Завершила пролет парадным расчетом группа военно-транспортных Ми-8МТВ и ударных вертолётов Ми-24П. Авиационные средства взлетали и приземлялись с аэродромов Эребуни (г. Ереван) и Ширак (г. Гюмри).

Всего в тренировках пролёта задействовано около 20 единиц авиатехники, маневры выполнялись на высоте от 400 до 600 метров со скоростью 400-500 км/ч.

Участвовать в совместном воздушном параде доверено лучшим представителям лётного состава авиационного соединения ЮВО.

Парад в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется 9 мая в 10:00 по местному времени.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Поздравить фронтовика с Днем Победы военком Сальска приехал на технике времен Великой Отечественной войны
Военнослужащие Каспийской флотилии устроили мини-парад для ветерана Великой Отечественной войны во дворе его дома
Военнослужащие Каспийской флотилии провели мини-концерт для ветерана Великой Отечественной войны
Военнослужащие спецназа ЮВО в Ставропольском крае поздравили с Днём Победы Героя Советского Союза Владимира Яковлевича Ткачёва

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false