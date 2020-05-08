08.05.2020 (21:26)

Летчики авиационных соединений ЮВО и Минобороны Армении провели генеральную репетицию демонстрационного пролета в День Победы

Экипажи боевых самолетов и вертолетов российской военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Армении, задействованные в демонстрационном пролете, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели генеральную репетицию в Ереванском и Гюмрийском военном гарнизонах.

Первым открыл тренировочный праздничный пролет строй из четырех истребителей Миг-29, за ним следовали экипажи Су-30СМ и штурмовиков Су-25. Завершила пролет парадным расчетом группа военно-транспортных Ми-8МТВ и ударных вертолётов Ми-24П. Авиационные средства взлетали и приземлялись с аэродромов Эребуни (г. Ереван) и Ширак (г. Гюмри).

Всего в тренировках пролёта задействовано около 20 единиц авиатехники, маневры выполнялись на высоте от 400 до 600 метров со скоростью 400-500 км/ч.

Участвовать в совместном воздушном параде доверено лучшим представителям лётного состава авиационного соединения ЮВО.

Парад в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется 9 мая в 10:00 по местному времени.

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