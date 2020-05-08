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08.05.2020 (21:13)

В День Великой Победы Главком ВМФ России выйдет в море и возложит венок на воду в память о защитниках Ленинграда и Кронштадта

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов в День Великой Победы выйдет в море из Кронштадта на патрульном катере «Раптор» в составе тактической группы из 2-х катеров для отдания почестей и возложения венка на воду в память о защитниках Ленинграда и Кронштадта в годы Великой Отечественной войны на траверзе маяка Толбухин в Финском заливе.

В координатах отдания почестей с борта катера прозвучит три залпа из стрелкового оружия салютного расчета.

Маяк Толбухин установлен на  искусственном каменном островке у западной оконечности отмели, простирающейся к западу от острова Котлин, иногда называемой Котлинской косой. Он обеспечивает плавание кораблей и судов по Кронштадтскому  фарватеру и служит для предупреждения о Северной, Западной и Южной Толбухинских банках. Маяк находится в расстоянии 2,8 мили (5,2 км) от западной оконечности острова Котлин.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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