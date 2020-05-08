08.05.2020 (21:13)
В День Великой Победы Главком ВМФ России выйдет в море и возложит венок на воду в память о защитниках Ленинграда и Кронштадта
Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов в День Великой Победы выйдет в море из Кронштадта на патрульном катере «Раптор» в составе тактической группы из 2-х катеров для отдания почестей и возложения венка на воду в память о защитниках Ленинграда и Кронштадта в годы Великой Отечественной войны на траверзе маяка Толбухин в Финском заливе.
В координатах отдания почестей с борта катера прозвучит три залпа из стрелкового оружия салютного расчета.
Маяк Толбухин установлен на искусственном каменном островке у западной оконечности отмели, простирающейся к западу от острова Котлин, иногда называемой Котлинской косой. Он обеспечивает плавание кораблей и судов по Кронштадтскому фарватеру и служит для предупреждения о Северной, Западной и Южной Толбухинских банках. Маяк находится в расстоянии 2,8 мили (5,2 км) от западной оконечности острова Котлин.